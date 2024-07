«Kaulitz & Kaulitz»: In den USA weniger erfolgreich

Neben Platz eins in Deutschland und Österreich schaffte es «Kaulitz & Kaulitz» in der Schweiz auf den zweiten Platz der Charts, in Luxemburg immerhin auf Platz vier. Weitere Top–Zehn–Platzierungen in nicht–deutschsprachigen Ländern blieben aus, obwohl Tokio Hotel auch ausserhalb Deutschland riesige Erfolge feierte und auch Heidi Klum (51) als weitere internationale Bekanntheit eine Rolle spielt. In den weltweiten nicht–englischsprachigen TV–Charts reichte es dennoch für Platz zehn.