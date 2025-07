«Kaulitz & Kaulitz»: Staffel drei offiziell bestätigt

«Naaaaaa, da habt ihr Mäuse doch alle drauf gewartet. ‹Kaulitz & Kaulitz› Staffel 3 ist bestätigt!!! Nur auf Netflix», lautet die Bildunterschrift zu einem kurzen Clip, der die Tokio–Hotel–Twins voller Vorfreude zeigt. «Aller guten Dinge sind drei: The party never stops...», trompetet der grünhaarige Sänger Bill Kaulitz. «Gib den Leuten, was sie wollen!» – und er verrät sogar: «Wir sind schon am Drehen!»