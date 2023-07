Speziell bei Familien gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, was angemessene Smartphone-Nutzung im Urlaub bedeutet. Während 17 Prozent versuchen, die Bildschirmzeit ihrer Kinder im Urlaub einzuschränken, sind bei 26 Prozent die Kinder ohnehin so beschäftigt, dass die Nutzung von selbst abnimmt. Allerdings gibt auch ein Viertel der Befragten an, dass die Kinder mobile Endgeräte im Urlaub öfter als sonst benutzen. Bei 15 Prozent sitzt der Nachwuchs ein bis drei Stunden pro Tag vor dem Bildschirm, bei 9 Prozent sind es sogar drei bis fünf Stunden. Die beliebtesten Aktivitäten der Jüngsten sind der Austausch mit Freunden und Familie, das Fotografieren, das Spielen und das Hören von Musik. Knapp ein Viertel postet ausserdem in den sozialen Medien.