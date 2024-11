Kaution erneut abgelehnt: Sean «Diddy» Combs bleibt in Haft

Erst Ende letzter Woche wurde ein Antrag von Combs Anwälten abgelehnt, wonach er statt in Untersuchungshaft auf einer Privatinsel in Florida unter Hausarrest stehend auf den Prozess warten solle. Richter Subramanian hatte dies mit den Worten «Das wird nicht funktionieren» abgewiesen. Als Alternative wurde vorgeschlagen, dass Sean «Diddy» Combs in einem Apartment in Manhattan unterkommen könne – unter dauernder Beobachtung von Sicherheitskräften und ohne Zugang zu Internet oder Telefon. Dieser Alternativ–Vorschlag wurde nun ebenfalls abgelehnt.