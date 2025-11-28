Kaya Yanar beendet Bühnenkarriere in Deutschland

Kaya Yanar (52) zieht sich von den Live–Bühnen in Deutschland zurück. Der Comedian, der über zwei Jahrzehnte zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Comedy–Szene zählte, kündigte seinen Abschied in einem Instagram–Reel an. «Liebe Leute, das war‹s für mich mit meiner Bühnenkarriere in Deutschland. Nach 25 Jahren on Tour sage ich: ›Auf Wiedersehen'», schreibt er auf Social Media.
Im dazugehörigen Video wird der 52–Jährige noch deutlicher: «Schaut, ich bin 52. Ich geh auf die 80 zu! Und die Reiserei ist echt nichts mehr für mich. Und die Reisezeit hätte ich wahnsinnig gerne für meine Familie und für andere Projekte.»
Dank an die Fans
Mehrfach bedankt sich der Comedian bei seinen Anhängern für die Jahre der Unterstützung. «Danke an alle, die mich supported haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. 2026 spiele ich noch die letzten Termine. Es war mir eine Ehre», erklärte er in seinem Statement. Wer Yanar also noch einmal live erleben möchte, hat im kommenden Jahr die letzte Gelegenheit dazu.
Gleichzeitig betont er, dass die Entscheidung nicht bedeutet, dass er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. «Das ist kein Karriereende, zumindest meinerseits», stellt er klar. Welche Projekte er stattdessen verfolgen möchte, verriet er allerdings noch nicht.
30 Jahre Karriere
Yanar blickt auf eine beeindruckende Bühnenlaufbahn zurück. «Ich mache diesen Job seit 30 Jahren und seit 25 kommen Leute», sagt er. Den Durchbruch schaffte der in Frankfurt geborene Sohn türkisch–arabischer Eltern mit der Sat.1–Show «Was guckst du?!». Von 2001 bis 2005 wurden fünf Staffeln der Sketch–Comedy produziert, die ihn bundesweit bekannt machten. Mit seinem multikulturellen Humor traf er den Nerv der Zeit und füllte in den Folgejahren die grössten Hallen des Landes.
Heute lebt Yanar in der Schweiz und möchte sich dort künftig stärker engagieren, ohne die Tourbelastung in Deutschland.