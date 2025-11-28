Kaya Yanar beendet Bühnenkarriere in Deutschland

Dank an die Fans

Mehrfach bedankt sich der Comedian bei seinen Anhängern für die Jahre der Unterstützung. «Danke an alle, die mich supported haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. 2026 spiele ich noch die letzten Termine. Es war mir eine Ehre», erklärte er in seinem Statement. Wer Yanar also noch einmal live erleben möchte, hat im kommenden Jahr die letzte Gelegenheit dazu.