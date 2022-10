Ke Huy Quan: So kam es zur rührenden «Indy»-Reunion mit Harrison Ford

Neben «Indiana Jones und der Tempel des Todes» wirkte Quan auch noch im Klassiker «Die Goonies» von 1985 mit. Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Kinderstars ist er aber auch heutzutage noch gut im Geschäft. Zuletzt war er im gefeierten Sci-Fi-Film «Everything Everywhere All at Once» zu sehen. Und auch in der zweiten Staffel der Marvel-Serie «Loki» wird der mittlerweile 51-Jährige mitwirken. In den neuen Folgen, die im Sommer nächsten Jahres auf Disney+ erscheinen sollen, wird er eine noch unbekannte Rolle verkörpern. Apropos Marvel: Dort heuert auch Ford an, er wird im vierten «Captain America»-Teil mitwirken. Vielleicht treffen sich die beiden dann im MCU noch einmal so herzlich.