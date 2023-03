Herzliche Umarmung auf der Bühne

Ke Huy Quan und Harrison Ford: «Indiana Jones»-Treffen bei Oscars

1984 spielten Harrison Ford und Ke Huy Quan gemeinsam in «Indiana Jones und der Tempel des Todes». Nun feierten sie ein emotionales Wiedersehen mitten auf der Oscar-Bühne. Harrison Ford übergab den Hauptpreis für Quans Film «Everything Everywhere All at Once».