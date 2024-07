Erster Roman des «John Wick»-Darstellers

Keanu Reeves denkt dauernd an den Tod

Fast 60 Jahre alt ist Keanu Reeves nun schon. In dem Alter denkt er ständig über den Tod nach, gestand der «John Wick»–Darsteller jetzt in einem Interview. Anlass dafür war der erste Roman des Schauspielers, der von einem Halbgott handelt, der sterblich werden will.