Keanu Reeves: Freundin Alexandra Grant gibt Einblick in die Beziehung

Auf die Frage, wie sie und der Schauspieler im beruflichen Umfeld miteinander interagieren, erinnerte sich Grant an einen Moment, in dem sie kreativ feststeckte: «In einem Moment der Frustration in meinem Leben sagte ich einmal: ‹Manchmal fühle ich mich wie ein Maserati, der im Stau steht›, dass ich diesen grossen Motor habe, aber aus verschiedenen Gründen nie fahren könnte.» Sie glaube, dass es jedem kreativen Menschen so gehe. Dank Reeves scheint sie diese Hürde jedoch überwinden zu können: «Was ich an Keanu und unserem Austausch liebe, ist, dass wir uns gegenseitig dazu drängen, neue Strassen zu bauen. Zu sehen, wie die andere Person Probleme löst, ist inspirierend, zum Beispiel: ‹Na ja, okay, das hier ist eine Sackgasse.› Wie probiere ich das andere aus?'»