Keanu Reeves: Gestohlene «John Wick»-Rolex aufgetaucht

Die Rolex hat für den «John Wick»–Star einen ganz besonderen Wert, da sie eine persönliche Gravur trägt. Mit den Worten «2021, JW4, Thank You, The John Wick Five» hatte Reeves die Uhr einst als Geschenk für seine Stuntleute gravieren lassen. Der 60–Jährige ist dafür bekannt, sich nach Filmdrehs grosszügig bei seinen Mitarbeitern zu bedanken.