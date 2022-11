Das «John Wick»-Franchise wird im kommenden Jahr mit dem vierten Teil der Reihe «John Wick: Kapitel 4» fortgesetzt. Daneben entsteht gegenwärtig in der tschechischen Hauptstadt Prag der Spin-off-Film «Ballerina» mit Ana de Armas (34) in der Hauptrolle. Wie das US-Magazin «Collider» meldet, wird «John Wick»-Star Keanu Reeves (58) auch im Ableger um die von de Armas verkörperte Auftragskillerin mitwirken. Der Superstar befindet sich laut dem Bericht aktuell in Prag, um wieder in seine legendäre Rolle des kampfstarken Killers zu schlüpfen.