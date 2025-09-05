Keanu Reeves: Seine Kniescheibe brach «wie ein Kartoffelchip»

Rogen schlüpft im Interview daraufhin prompt in die Rolle seines «Studio»–Charakters Matt Remick und scherzt: «Keanu hat sich die Kniescheibe gebrochen! Er kann nicht laufen! Was kann er tun? Können wir ihn stützen? Können wir ihn an Drähten aufhängen? Wir werden ihn in der Szene wie eine Marionette spielen!» Auch Ansari kann mittlerweile darüber lachen. Er war froh, dass Reeves nach seinem Unfall weitergemacht hat, denn «Keanu hätte einfach sagen können: ‹Hey Mann, es tut mir so leid. Ich bin raus.›»