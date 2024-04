Keanu Reeves spricht bösen Igel in «Sonic the Hedgehog 3»

«Sonic the Hedgehog 3»: Jim Carrey doch dabei

In «Sonic the Hedgehog 3» wird wieder Ben Schwartz (42) den Titelhelden sprechen. In den deutschen Fassungen der ersten beiden Teilen synchronisierte der YouTuber Julian Bam (35) den blauen Igel. Für Part drei kehrt als menschlicher Darsteller auch wieder Jim Carrey (62) zurück. Er verkörpert wieder den Schurken Dr. Robotnik. Damit wurde der Komiker seiner Ankündigung untreu, nach «Sonic the Hedgehog 2» (2022) in den Ruhestand zu gehen.