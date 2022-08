Kehrt Britt Hagedorn mit Talkshow «Britt - der Talk um eins» zurück?

Wird nun auch eine Talkshow in der TV-Retrowelle ihr Comeback feiern? Britt Hagedorn (50) könnte mit ihrem Sat.1-Format «Britt - Der Talk um eins» zurückkehren. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll die Talkshow am 10. Oktober mit neuer Folge wieder an den Start gehen. Der Sender hat sich noch nicht zu dem möglichen Comeback geäussert.