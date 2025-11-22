Kehrt Hugh Jackman doch noch einmal als Wolverine zurück?

Mega–Erfolg «Deadpool & Wolverine»

Jackmans Abschied als Wolverine schien nach «Logan – The Wolverine» festzustehen, auch weil seine bei Fans so beliebte Figur am Ende des Films das Zeitliche segnet. Doch das Marvel–Multiversum machte eine Rückkehr in «Deadpool & Wolverine» möglich. Der Superhelden–Blockbuster spielte zudem die atemberaubende Summe von über 1,33 Milliarden US–Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Ein auch für Marvel–Verhältnisse gigantischer Erfolg, der nicht zuletzt die anhaltende Popularität der Figur Wolverine verdeutlicht.