Kehrt Zazie Beetz in der «Joker»-Fortsetzung als Sophie Dumond zurück?

Offenbar stehen die Zeichen gut, dass Zazie Beetz (31) in der «Joker»-Fortsetzung «Joker: Folie à Deux» zurückkehren wird. Das Branchenportal «Deadline» berichtet, dass die 31-Jährige aktuell in Gesprächen darüber sei, erneut in die Rolle der Sophie Dumond zu schlüpfen.