  Home
  News
  3. Keilabsätze im Trend: So lassen sich die Modelle kombinieren
Wedge Boots und mehr

Keilabsätze im Trend: So lassen sich die Modelle kombinieren

In den vergangenen Jahren feierten immer wieder Styles der 2000er–Jahre ein Comeback. Jetzt sind Keilabsätze an der Reihe. Ob Stiefel, Sneaker oder Heels: Kein Schuh kommt derzeit ohne sie aus.

2026 schlüpfen wir wieder in Wedges.
2026 schlüpfen wir wieder in Wedges. curtoicurto / iStock via Getty Images

Die Renaissance der Keilabsätze ist nicht mehr abzustreiten. Bei Fashion Weeks, beim Scrollen durch Social Media und auf der Strasse wird deutlich: Wedges sind zurück. Doch seit ihrem Hype in den 2000er–Jahren hat sich die Mode stark verändert – und damit auch die Styling–Optionen. Jenna Ortega (23) trug kürzlich ein Paar Wedge–Heels zu einer beigen Kombination von Mugler, die High Fashion mit Business verband. Das wäre damals kaum denkbar gewesen. Jeans–Hotpants und Leggings gehörten stets zum Look. Heute zeigen sich die Schuhe deutlich vielseitiger: Sie ergänzen sowohl Streetwear–Styles als auch elegante Outfits.

Wedge Boots sind der Hingucker im Winter

Gemusterte Keilabsatz–Stiefel sind die perfekte Wahl im Winter, um aus der Masse herauszustechen. Ob abstraktes Design, florales Muster oder Animal–Print: Sie verleihen dem eigenen Look eine persönliche Note. Für einen stilvollen Auftritt sollten dazu neutrale Teile gewählt werden. Ein dunkelbrauner Trenchcoat, ein schwarzes Kleid und Lederhandschuhe wirken cool und lassen die Schuhe hervorstechen.

Keilsandaletten cool oder verträumt kombinieren

Wer sich ganz der Nostalgie hingeben will, schlüpft in Keilsandaletten im Flechtdesign. Anders als damals sind Skinny Jeans, Leggings oder weite Strandkleider mit Blütenprint aber tabu. Stattdessen kombiniert man sie im Boho Chic mit weissen Spitzenröcken, weiten Tops und langen Ketten oder wagt einen Stilbruch mit Lederjacke und Smokey Eyes. Mit dunklen Wide–Leg–Jeans und einer weissen Button–Down–Bluse ist man dagegen für Meetings gerüstet.

Wedge–Sneakers

Keilabsätze haben neben den 2000er– auch die 2010er–Jahre geprägt. Das prominenteste Beispiel sind Wedge–Sneaker, die Isabel Marant bekannt machte. Auch sie feiern ihr Comeback. Streetstyle–Fans tragen sie zu Track Pants oder Jogginghosen, Hoodies oder weiten Sweatshirts und Beanies.

Von SpotOn vor 47 Minuten
#Schuhe