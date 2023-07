Kein anderer hatte so viel Stil: Stars trauern um Tony Bennett

Tony Bennett war «ein wahrer Gentleman»

Die US-Talklegende David Letterman (76) veröffentlicht unterdessen bei Twitter einen alten Clip, in dem Bennett unter anderem den Song «Everybody Has The Blues» singt. «Ein wahres Talent, ein wahrer Gentleman und ein wahrer Freund», trauert die US-Politikerin und ehemalige First Lady Hillary Clinton (75) bei Instagram. «Wir werden dich vermissen, Tony - und danke für all die Erinnerungen.»