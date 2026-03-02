Kein Bock mehr auf Windows? Warum Linux eine Alternative sein könnte

Windows prägt seit Jahrzehnten den Alltag am PC. Millionen Menschen nutzen Microsofts Betriebssystem, weil es gewohnt, weit verbreitet und in den meisten Fällen vorinstalliert ist. Doch in letzter Zeit wächst bei vielen Nutzern die Unzufriedenheit, denn Microsoft führt Funktionen wie Copilot tief ins System ein, die nicht alle Anwender wirklich wollen oder brauchen. Wer sich nach Alternativen umsieht, stösst schnell auf Linux. Wie gut das Betriebssystem wirklich ist und für wen es sich besonders eignet.