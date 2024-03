Kein Ende für «Grey's Anatomy» in Sicht?

«Grey's Anatomy» startet in die Jubiläumsstaffel. Ab dem 14. März flimmert in den USA die 20. Staffel der beliebten Krankenhausserie über die Bildschirme. Und ein Ende scheint weiter nicht in Sicht. «Ich habe keinerlei Informationen darüber, dass dies die letzte Staffel sein wird. Also werde ich weitermachen und Geschichten erzählen, solange sie es mir erlauben», erklärt die neue Showrunnerin Meg Marinis im Interview mit «Deadline».