Kein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann in Litauen

Der diesjährige Tourauftakt von Rammstein in der litauischen Hauptstadt Vilnius wurde auch zum Startschuss zahlreicher Vorwürfe gegen die Berliner Band, allen voran gegen Frontmann Till Lindemann (60). Die Nordirin Shelby Lynn veröffentlichte nach dem Konzert Bilder von Blutergüssen an ihrem Körper und äusserte die Vermutung, bei einer Party der Band unter Drogen gesetzt worden zu sein. Ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann oder andere Mitglieder der Band wird es jedoch nicht geben, wie die Staatsanwaltschaft in Vilnius nun in einer Pressemitteilung bekräftigt hat.