Kein Freigang: Alfons Schuhbeck muss Weihnachten im Gefängnis bleiben

Seit August 2023 in Haft

Im Juni 2023 war Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Im August desselben Jahres trat er seine Haftstrafe in der JVA Landsberg am Lech an, sechs Monate später durfte er in die offenere Aussenstelle nach Rothenfeld bei Andechs umziehen und erhielt Haftlockerungen wie etwa Freigänge. In der JVA Rothenfeld dürfe der ehemalige Starkoch zwar weiterhin bleiben, die Freigänge wurden ihm allerdings gestrichen.