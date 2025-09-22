Kein Grund, sich zu schämen: Christian Ulmen wird 50

«Ich vermisse so schnell»

Mit seiner lieb gemeinten Nonchalance führt er sich 2010 auch als Interviewgast bei der Viva–Moderatorin Collien Fernandes ein: «Er kam Kaugummi kauend ins Studio. Und dann nimmt er seinen Kaugummi und klebt ihn an meine Moderationskarte», erzählt sie bei Carolin Kebekus (45). Beim Dreh zur ZDFneo–Miniserie «Die Snobs – Sie können auch ohne dich» funkt es 2010 zwischen beiden. Noch 2011 heiraten sie und im April 2012 kommt ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Aus beiden wird eines der erfolgreichsten und gleichzeitig gelassensten, weil medienerfahrensten Paare der deutschen Öffentlichkeit. In gemeinsamen Interviews geben sie sich uneitel und begegnen sich schon mal mit der ein oder anderen ironischen Frotzelei. Um seiner Familie nah zu sein, macht Ulmen den gemeinsamen Wohnort Potsdam zum Drehort von «jerks.»: «Ich habe Schwierigkeiten damit, Abschied zu nehmen. Ich vermisse so schnell», bekennt Ulmen. Collien Fernandes wirkt ebenfalls in «jerks.» mit, indem sie seine Ex–Frau spielt – eine Rolle, die zuletzt häufig als schlechtes Omen interpretiert wurde.