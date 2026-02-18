Kein Kontakt zur Aussenwelt: R. Kelly derzeit in Einzelhaft

Der US–Sänger und verurteilte Sexualstraftäter R. Kelly (59) sitzt aktuell in Einzelhaft. Das bestätigt sein Anwalt dem Magazin «People». Derzeit werde untersucht, warum der 59–Jährige die Telefonnummer eines ehemaligen Aufsehers des Gefängnisses besessen hat, in dem der Sänger inhaftiert ist.
Warum hat R. Kelly diese Telefonnummer?
Kelly sitzt in einem Gefängnis im US–Bundesstaat North Carolina. «Er ist in Isolation. Das ist eine Tatsache», bestätigt der Rechtsanwalt. Der Sänger werde «dort festgehalten, nur weil er die Telefonnummer eines pensionierten Gefängnisbeamten besitzt». Dem Anwalt zufolge sei der Grund dafür, dass Kelly die Nummer kennt, ein Mentorenprogramm an dem beide teilgenommen hätten. Aufgrund dieses Programms habe Kelly eine Beziehung zu dem Pensionierten aufgebaut. Als der Beamte in den Ruhestand gegangen sei, habe er dem 59–Jährigen die Telefonnummer gegeben, und als Folge davon sitze Kelly derzeit während einer Untersuchung in Einzelhaft.
Der Anwalt erklärt, dass die andere Person womöglich unterschiedliche Stellen bekleidet habe, zu einem Zeitpunkt aber sicherlich Wärter gewesen sei. Momentan sei nicht bekannt, wie lange Kelly in Einzelhaft verbringen muss oder wie lange die Untersuchung dauern könnte.
Angeblich «unmenschliche Bedingungen»
Für den Sänger sei die Zeit in Einzelhaft «verheerend». Dem Anwalt zufolge herrschten angeblich «unmenschliche Bedingungen», es sei «eiskalt» und Kelly habe keinen Kontakt zur Aussenwelt. Die für Bundesgefängnisse zuständige Behörde habe auf eine Anfrage geantwortet, dass man Haftbedingungen oder interne Sicherheitsverfahren aufgrund von Datenschutz– und Sicherheitsgründen nicht öffentlich bespreche. Mitarbeitenden sei ausdrücklich untersagt, einzelne Häftlinge bevorzugt zu behandeln. Bei Zuwiderhandlungen könne es grundsätzlich zu einer Entlassung oder auch strafrechtlicher Verfolgung kommen. Ob dem ehemaligen Beamten eine Strafe droht, ist derzeit nicht bekannt.
R. Kelly wurde in mehreren Prozessen wegen schwerer Sexualstraftaten in den Jahren 2021 und 2022 schuldig gesprochen und später zu insgesamt 50 Jahren Haft verurteilt. Weil der Sänger, der die Vorwürfe bestreitet, einen Teil der Strafen parallel absitzen darf, soll er bis zu 31 Jahre im Gefängnis verbringen.