Kein Leo DiCaprio: Quentin Tarantino enthüllt Details über neuen Film

Am Rande des Filmfestivals in Cannes hat Meister-Regisseur Quentin Tarantino (60) neue Details über seinen wohl letzten Kinospielfilm «The Movie Critic» ausgeplaudert. Nachdem zunächst Gerüchte kursiert waren, dass sich das im Jahr 1977 in Kalifornien angesiedelte Werk um die legendäre Filmkritikerin Pauline Kael (1919-2001) drehen könnte, stellte der zweifache Oscarpreisträger im Gespräch mit «Deadline» nun klar, welche Hauptfigur im Mittelpunkt seines neuen Films stehen wird.