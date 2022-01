Kein Nachschub: So soll es mit Harry und Meghans Podcast weitergehen

Weiterer Deal mit Netflix

Zeit hatten Harry und Meghan 2021 für zahlreiche Auftritte in den Medien. Harry sprach in einigen Podcasts als Gaststar und drehte eine Serie über psychische Gesundheit mit Oprah Winfrey (67). Die Talkqueen führte mit den Sussexes auch ihr grosses TV-Interview, das im vergangenen März ausgestrahlt wurde. Meghan hat ebenfalls mehrere Medienauftritte absolviert. Das Paar soll im Rahmen eines weiteren Multimillionen-Deals mit Netflix zudem an Dokumentarfilmen und einer Zeichentrickserie arbeiten.