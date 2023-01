Kein Passwort-Sharing mehr? Das ändert sich 2023 bei Netflix und Co.

Netflix

Vor rund fünf Jahren hat Netflix noch aktiv damit geworben, das Teilen von Accounts zu gestatten. In einem inzwischen berühmten Tweet schrieb das Unternehmen am 10. März 2017: «Love is sharing a password.» (zu Deutsch: «Liebe bedeutet, ein Passwort zu teilen.») Seither hat sich die Philosophie des Unternehmens geändert, denn das bisherige Teilen von Accounts steht endgültig vor dem Aus. Bislang haben Netflix-Kunden über einen einzelnen Account fünf Profile bekommen, die sie mit Freunden oder der Familie teilen konnten. Künftig soll dies nur noch über Familien-Accounts möglich sein - und auch dann nur innerhalb eines Haushalts.