Kein Ruhestand für Leslie Mandoki: «Ich fühle mich wie 30»

«Wenn ich sehe, dass die ältere der jüngeren Generation diese ganzen Pakete auf den Tisch lädt, sage ich: ‹Das könnt ihr nicht machen›», kritisiert er. Von der Generationengerechtigkeit handelt das aktuelle Album der Mandoki Soulmates, «Utopia for Realists», das er seinen Kindern gewidmet hat. Wie von der Gruppe gewohnt, finden sich darauf gesellschaftskritische und politische Songs. «Ich definiere meine Arbeit dadurch, den Finger in die Wunde zu legen und ein Sprachrohr zu sein», erklärt Mandoki. Dabei spielt das Publikum eine wichtige Rolle: «Ich bin nur so laut, wie es mir das Publikum erlaubt.» Der Musiker sieht eine grosse Verantwortung in der Musik, weil diese «unmittelbar berührt».