Kein Schlaganfall: Eva Brenner räumt mit Gerüchten auf

Was Eva Brenner an der Gerüchteküche besonders trifft, ist der leichtfertige Umgang mit ernsten Themen. «Dies sind sehr schwerwiegende Erkrankungen und sie eignen sich nicht für Spekulationen, Sensationswillen oder dafür, um Klicks zu erhaschen», machte sie ihrem Ärger Luft. An ihre Fans richtete sie einen eindringlichen Appell: «Bitte glaubt bei solchen Themen nur, was ich selbst über meine offiziellen Kanäle teile oder wirklich seriösen Medien.»