West erklärte in einem Interview mit «Entertainment Weekly», dass er über den Skandal dachte, damals müsste das etwas «zutiefst Peinliches» gewesen sein. «Wenn man darauf zurückblickt und es spielen muss, ist man sich dessen bewusst, dass die Schuld nicht bei diesen zwei Leuten lag, zwei Liebenden, die ein privates Gespräch führten.» Was für ihn nun wirklich klar sei, so West, sei die «aufdringliche und widerliche» Berichterstattung, «dass sie es wortwörtlich abdruckten» und man sich den Mitschnitt anhören konnte.