Kein Termin in Deutschland: Die Toten Hosen gehen auf Europa-Tour

«Getreu dem Geier–Sturzflug–Spruch ‹Besuchen Sie Europa, solange es noch steht› steuern wir eine Handvoll unserer Lieblingsstädte an.» Los gehe es am 29. August in Kopenhagen, danach folgen Auftritte in Stockholm, Warschau, London, Paris und Amsterdam. Der letzte Gig soll am 14. September in Brüssel stattfinden. «Wir freuen uns darauf, jede Menge alte und neue Freunde zu treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer zu erleben», so die Punkrocker aus Düsseldorf.



Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, 2. April, um 11:00 Uhr.