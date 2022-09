Kein Ticket? Lollapalooza Berlin wird per Livestream übertragen

Top-Acts wie Seeed, AnnenMayKantereit, Machine Gun Kelly oder Die Fantastischen Vier geben sich in der Hauptstadt die Ehre: Am 24. und 25. September 2022 steigt im Berliner Olympiastadion und im Olympiapark das diesjährige Lollapalooza Berlin. Wer kein Ticket für das Festival hat, kann dennoch mit dabei sein: Die Telekom kündigte an, via MagentaTV oder im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik sowie auf Facebook und Twitter eine Festival-Show aus Live-Auftritten und exklusivem Content zu zeigen.