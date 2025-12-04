Kein Tod bewegte die Deutschen 2025 mehr als der von Laura Dahlmeier

Unglück im Hochgebirge beschäftigt die Deutschen

Laura Dahlmeier war im Sommer am Laila Peak im pakistanischen Karakorum–Gebirge bei einem Bergunfall von einem Gesteinsbrocken am Kopf getroffen worden und im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Die Sportlerin hatte vor ihrem Tod verfügt, dass ihr Leichnam in den Bergen bleiben solle, falls ihr dort etwas zustossen sollte und die Bergung zu gefährlich sei.