In den vergangenen Jahren war «Digital Detox», eine digitale Entgiftung, immer wieder grosses Thema. Ziel ist es für gewöhnlich, weniger Zeit vor Bildschirmen, insbesondere dem Smartphone-Display, zu verbringen. Gerade ein Urlaub würde sich doch vielleicht eignen, um das Handy Beiseite zu legen. Doch viele Deutsche scheinen dies nicht so zu sehen. Ein Drittel würde lieber ohne Freunde oder Familie in den Urlaub fahren als auf das Smartphone zu verzichten. Das geht aus einer neuen Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom hervor, für die knapp 1.000 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland befragt wurden.