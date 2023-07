Keine Drehs, keine Premieren: Die Regeln für den Schauspielerstreik

Keine Premieren oder Preisverleihungen

An Conventions wie der beliebten Comic-Con sollen Darsteller ebenfalls nicht teilnehmen. Der Auftritt auf Film- und Serienpremieren, bei Vorführungen neuer Titel und bei Preisverleihungen ist demnach genauso untersagt. Der Cast des Films «Oppenheimer» kam dieser Aufforderung bereits am 13. Juli bei der Premiere in London nach. Zeigten sich Stars wie Cillian Murphy (47), Emily Blunt (40), Matt Damon (52), Robert Downey Jr. (58) und Florence Pugh (27) noch gemeinsam auf dem roten Teppich, verliessen sie vor Beginn der Filmvorführung das Event, wie unter anderem das Branchenportal «Deadline» berichtet.