Keine Einladung: Meghan und Harry dürfen nicht zur Hochzeit des Jahres

Ein Freund von William und Harry wurde in der Zeitung mit den Worten zitiert: «Es ist unglaublich traurig, dass es so weit gekommen ist. Hugh ist einer der wenigen engen Freunde von William und Harry, der eine starke Freundschaft und eine enge Kommunikation mit beiden pflegt. Er wünschte, sie könnten zusammenfinden und die Dinge in Ordnung bringen, ist sich aber bewusst, dass das vor der Hochzeit wahrscheinlich nicht passieren wird. Er wollte vermeiden, dass irgendetwas den Tag überschattet, besonders für Olivia, und möchte keine Peinlichkeiten haben.»