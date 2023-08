Keine Glückwünsche: Royals gratulieren Meghan nicht zum Geburtstag

Statt Meghan zu gratulieren, sprachen William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), am 4. August dem Team hinter dem Film «Rhino Man» ihre Glückwünsche aus. Die Dokumentation behandelt den Kampf gegen Nashorn-Wilderei in Südafrika und befindet sich im Rennen um einen Jackson Wild Media Award. «Herzlichen Glückwunsch an das ‹Rhino Man›-Team!», heisst es in einem Tweet. Es sei wichtig, diese Geschichte zu erzählen und es sei grossartig zu sehen, dass die Macher Anerkennung dafür bekommen.