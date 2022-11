Während ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame am vergangenen Wochenende hat die britische Band Duran Duran eine erschütternde Mitteilung machen müssen. Gitarrist Andy Taylor (61), der der Veranstaltung aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands fernbleiben musste, leidet an weit fortgeschrittenem Prostatakrebs. Das gaben Taylors ehemalige Bandmitglieder im Zuge ihrer Dankesrede preis, wie unter anderem «People» berichtet.