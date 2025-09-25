Keine Hochzeit mit Keanu Reeves: Alexandra Grant postet dafür Kussfoto

Reeves und Grant sind seit 2019 offiziell zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. «Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als meine Beziehung begann, meine eigene Karriere aufgebaut hatte», erklärte Grant dem« People»–Magazin 2023 in einem seltenen privaten Interview. Das Paar fühle sich sowohl zusammen als auch alleine wohl – es sei im besten Sinne «voneinander abhängig und gleichzeitig unabhängig».