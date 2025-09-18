Keine Lust auf das Dirndl? So werden Lederhosen zum Hingucker

Klassische Looks

Wer es klassisch mag, kombiniert die Lederhose mit einer Trachtenbluse. Braune Kniebund–Lederhosen passen etwa zu einer bestickten Bluse in Weiss mit Puffärmeln und einem hellen Mieder. Beige Lederhosen lassen sich mit dunkleren Farben wie Navy oder Rot tragen. Stimmig wirken auch braun– oder blau–weiss karierte Blusen zur Hose. Haferl– oder Trachtenschuhe und Wollsocken machen den traditionellen Look komplett.