Keine Marmelade für «Suits»-Star Patrick J. Adams? - Meghan reagiert

Adams staunte: «Du hast Marmelade bekommen?»

Der Anlass für den Austausch war eine Episode des Podcasts von Moderatorin Amanda Hirsch, die am 31. März ausgestrahlt wurde. Hirsch hatte Adams erzählt, dass sie seinerzeit – im Frühjahr 2025 – ein Glas Marmelade von Meghan erhalten hatte, handgeschrieben adressiert, mit Meghans charakteristischer Kalligrafie, die Adams laut dem «US–Magazin» als «tadellose Handschrift» lobte. Adams selbst war damals offenbar übergangen worden. «Du hast Marmelade bekommen? Ich habe keine Marmelade bekommen», so Adams im Gespräch. Scherzhaft fügte er hinzu, man sollte das Glas doch endlich aufmachen – und Hirsch stimmte zu, sie hätte es eigentlich mitbringen sollen.