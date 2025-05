Keine Marmelade? So geht es mit Herzogin Meghans «As Ever» weiter

«Ein ständiger Zustand der Neukalibrierung»

Über ihre Arbeit an der Lifestyle–Marke hatte Meghan schon in ihrem Podcast «Confessions of a Female Founder» gesprochen. «Während ich As Ever aufbaue, muss ich sagen, dass es ein ständiger Zustand der Neukalibrierung ist.» Als Gründerin habe sie stets viel zu tun. «Wir bewegen uns im Arbeitstempo, lösen Probleme, füllen Lücken in Echtzeit, streichen eine Million winzig kleiner Dinge von unserer To–do–Liste», erklärte Meghan.