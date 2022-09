«Keine Rechtsradikale»: Model Papis Loveday verteidigt Melanie Müller

Hat Melanie Müller den Hitlergruss gezeigt?

Die Ballermann-Sängerin Melanie Müller steht derzeit in der Kritik, seit Aufnahmen in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, die während eines Konzerts in Leipzig entstanden sind. Darin zu sehende Handbewegungen der Sängerin ähneln dem «Hitlergruss». Gegenüber der «Bild»-Zeitung beteuert Müller, dass es sich um «Zicke zacke zicke zacke»-Gesten handeln würde, die sie so schon seit elf Jahren auf der Bühne machen würde. Mittlerweile ermittelt die Polizei.