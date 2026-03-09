«Keine Talkshow»: Format mit Jan Fleischhauer bekommt neue Folgen

Das Konzept ist denkbar simpel: zwei Menschen, ein Studio, kein Ausweg. «Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer» geht in eine zweite Runde. Ab dem 9. April 2026 zeigt das ZDF acht neue Folgen des Gesprächsformats, in dem der Kolumnist und frühere «Spiegel»–Autor Jan Fleischhauer (63) mit wechselnden Gästen über strittige gesellschaftliche Fragen debattiert – ohne Moderation, ohne vorgegebenes Ende, ohne Kompromisszwang. Die neuen Folgen erscheinen jeweils donnerstags im ZDF–Streamingportal und werden am selben Abend spät im linearen Programm ausgestrahlt.