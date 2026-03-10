«Keine Talkshow»: Format mit Jan Fleischhauer bekommt neue Folgen

Das Konzept ist denkbar simpel: zwei Menschen, ein Studio, kein Ausweg. «Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer» geht in eine zweite Runde. Ab dem 9. April 2026 zeigt das ZDF acht neue Folgen des Gesprächsformats, in dem der Kolumnist und frühere «Spiegel»–Autor Jan Fleischhauer (63) mit wechselnden Gästen über strittige gesellschaftliche Fragen debattiert – ohne Moderation, ohne vorgegebenes Ende, ohne Kompromisszwang. Die neuen Folgen erscheinen jeweils donnerstags im ZDF–Streamingportal und werden am selben Abend spät im linearen Programm ausgestrahlt.
Den Auftakt machen zwei Gäste, die Fleischhauer nach eigener Aussage reizen: Juso–Vorsitzender Philipp Türmer diskutiert mit ihm die Frage, ob Wohlhabende stärker zur Kasse gebeten werden sollten. In der zweiten Folge trifft Fleischhauer auf Jette Nietzard, die ehemalige Bundessprecherin der Grünen Jugend – Thema: Haben Männer noch immer zu viel Macht?
ZDF–Chefredakteurin über das Format
ZDF–Chefredakteurin Bettina Schausten (61) begründet das Format mit dem gesellschaftlichen Klima: «In Zeiten polarisierter Positionen ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben.» Ziel sei ein «harter, aber immer fairer Schlagabtausch», bei dem die Kontrahenten spontan und offen um das beste Argument ringen – und dabei zeigen, dass Debattieren Spass machen kann, auch wenn die Meinungen weit auseinanderliegen.
Die erste Staffel war im November und Dezember 2025 mit vier Folgen gestartet. Damals diskutierte Fleischhauer unter anderem mit Autorin und Rapperin Reyhan Şahin (Lady Bitch Ray) über Integration und Kulturclash sowie mit Mobilitätsexpertin Katja Diehl über die Frage, ob weniger Autos mehr Freiheit bedeuten.