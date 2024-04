«Keine Zeit zu sterben»: Free-TV-Premiere von Daniel Craigs Abschied

Woke, James Woke

Gänzlich andere Vorzeichen beim Titelhelden. War es 007–Traditionalisten schon ein Dorn im Auge, dass ausgerechnet der bulligste Bond aller Zeiten in «Casino Royale» Gefühle zeigte, dürfte sich ihr Unmut mit «Keine Zeit zu sterben» potenziert haben. Endgültig vorbei scheint die Zeit, in der Bond einfach nehmen kann, was er will – sei es ein Leben oder eine Frau. Nicht der plakative Bösewicht ist Craigs finaler Widersacher. Es sind die durch Safin symbolisierten, überholten Gesetzmässigkeiten der gesamten Filmreihe, gegen die er mit Inbrunst ankämpft. Und so wacht er jetzt nicht mehr alle halbe Stunde neben einer neuen, im Grunde zum Tode verurteilten Schönheit auf. Sondern bereitet einem kleinen Mädchen Frühstück zu und freut sich über deren Reaktion auf seine beschränkten Kochkünste: «Nicht schlecht».