Keira Knightley glänzt bei Premiere von «The Woman in Cabin 10»

Auf einem Luxus–Yacht–Trip wird Laura eines Nachts Zeugin, wie ein Passagier über Bord geworfen wird. Doch am nächsten Morgen scheint niemand zu fehlen – alle Passagiere sind anwesend, und Laura beginnt zu zweifeln, ob sie sich das Ganze nur eingebildet hat... Der Film wird im Oktober auf Netflix veröffentlicht.