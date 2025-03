Keira Knightley: Vier skurrile Fakten zum 40. Geburtstag

Ihr Name ist ein Missverständnis

Keira Knightley wurde am 26. März 1985 im Londoner Stadtteil Teddington geboren. Das Schauspieltalent erbte sie wohl von ihrem Vater, Schauspieler Will Knightley (78). Mutter Sharman Macdonald (74) ist Bühnenautorin. Die beiden wählten für ihre Tochter allerdings nicht absichtlich einen ungewöhnlichen Vornamen, wie Keira 2015 der Zeitschrift «Elle» verriet. Denn eigentlich sollte sie nach der russischen Eiskunstläuferin Kira Iwanowa (1963–2001) benannt werden, von der Will Knightley schwärmte. «Es war aber meine Mutter, die meine Geburt registrierte», schilderte Keira Knightley. Dabei wurde der Name falsch buchstabiert. Sie sei also «ein Buchstabierfehler». Aber wer weiss, vielleicht trug sogar der exotische Name zu ihrem Mega–Erfolg bei – schliesslich sticht sie damit noch immer heraus.