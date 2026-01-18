Keith Urban: Lebt er schon mit einer neuen Freundin zusammen?

Scheidung Anfang Januar finalisiert

Die Trennung des Paares, das im Juni 2006 in Sydney geheiratet hatte, wurde im September 2025 bekannt. Anfang Januar finalisierten sie die Scheidung und einigten sich laut der Gerichtsdokumente auf eine einvernehmliche Trennung. Urban erhielt das Recht, die beiden gemeinsamen Töchter jedes zweite Wochenende zu sehen, während die Schauspielerin die Kinder an den übrigen 306 Tagen des Jahres bei sich haben darf. Das Ex–Paar verzichtete auf Ehegatten– und Kindesunterhalt. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) hat Kidman noch die inzwischen erwachsenen Kinder Bella (33) und Connor (31).