Viele Stars gratulieren

Glückwünsche zur Geburt liessen nicht lange auf sich warten. «Hallo Leo! Du bist zu süss!!!! Herzlichen Glückwunsch Mama und Papa!!», schreibt etwa Model Ashley Graham (35) in die Kommentare des Posts. «Herzlichen Glückwünsch», heisst es auch von Model Naomi Campbell. «Sex and the City»-Star Kristin Davis (58) kommentiert: «Leo ist kostbar und perfekt! Tolle Arbeit Mama.» Weitere liebevolle Worte sind ausserdem von Viola Davis (57), Chelsea Handler (48) oder Busy Philipps (43) zu lesen.